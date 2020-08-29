«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на матч 6-го тура РПЛ 29 августа

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Арсенал».

Ставка: победа «Спартака» в один мяч за 3.20.

«Всё-таки не зря столько критики было в сторону «Спартака» в последнее время. После пяти туров красно-белые на втором месте, причём имеют ноль в графе поражений. Конечно, столичный клуб не мог без неожиданностей в виде ничейных потерянных очков на ровном месте, но результат уже виден невооружённым глазом.



К сожалению, пока мы не увидим в деле Кокорина, который как-то не может включиться в игру. Селихов и Ташаев, скорее всего, также не помогут хозяевам, впрочем, их есть кому заменить.



Не могу не отметить фанатов «народной команды», которые вновь «отличились», да так, что закрыли их трибуну на сегодняшний поединок.



Этот матч станет заключительным поединком лета и последним перед перерывом на игры сборных. Что примечательно, тульский «Арсенал» отправляет в национальные сборные сразу пятерых игроков – трое в сборные России, Гиа Григалава в сборную Грузии, Юрий Ковалёв в белорусскую и Георги Константинов в болгарскую национальную команду.



Скорее всего, лёгкой победы у спартаковцев сегодня не будет. «Канониры» могут выстрелить, но думаю, что до очередной сенсации сегодня не дойдёт. Предполагаю победу москвичей с разницей в один мяч».