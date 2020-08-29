«Арсенал» – «Ливерпуль»: прогноз Максима Калиниченко на матч за Суперкубок Англии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Суперкубка Англии «Арсенал» – «Ливерпуль».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.34.

«Английский футбол возвращается. И стартует он, как и принято, матчем за Суперкубок. Встречаются «Арсенал» и «Ливерпуль». Эта игра очень интересная. И не удивительно, ведь встречаются два топ-клуба Англии.



Кажется, что у «Арсенала» сейчас дела выправились. В новом сезоне у него не должно быть больших проблем. Впрочем, поклонники «канониров» начинают каждый футбольный год с таких надежд. И не всегда их мольбы бывают услышаны.



Но я лично тоже надеюсь, что этот сезон будет для «Арсенала» хорошим и плодотворным. Чемпионат Англии не выглядит полноценным без «пушкарей», которые борются за золото.



Хотя, кончено, «Ливерпуль» подходит к этому матчу фаворитом. Он совершенно заслужено стал чемпионом АПЛ в прошлом сезоне. Хотя во второй половине сезона у команды Юргена Клоппа начали проявляться некоторые проблемы. После паузы из-за карантина «Ливерпуль» выглядел совсем не таким, каким он был до мартовских событий.



Я надеюсь на то, что «Арсенал» сможет навязать плотную борьбу чемпиону Англии. Тем более что лондонцам есть сейчас кем удивить мерсисайдцев. У «Арсенала» очень приличная атака на данный момент. Предлагаю достаточно рисковую ставку – «Арсенал» в этом матче не проиграет».