«Ренн» — «Монпелье»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Ренн» — «Монпелье».

Ставка: «Ренн» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

«Ренн», в этом сезоне дебютирующий в ЛЧ, показал очень достойную игру в Лилле в 1-м туре. Команда Жюльена Стефана первой пропустила, но смогла во 2-м тайме создать серьезнейшие проблемы хозяевам. Ключевым оказалось решение Стефана выпустить на замену Камавинга. С его появлением «Ренн» легко стал преодолевать центр поля и обеспечил регулярную доставку мяча в чужую штрафную. Пропустив в 1-м тайме с игры, во 2-м гости забили со стандарта. Камавинга, кстати, сделал голевую скидку.



«Монпелье» 1-й тур пропускал, потому что должен был играть с «Лионом» (команде Руди Гарсии дали возможность отдохнуть после плей-офф ЛЧ), матч в итоге перенесли на 15 сентября. Команда Мишеля Дер Закарьяна завершила прошлый сезон на 8-м месте и набрала столько же очков, сколько и «Лион». А летом «Монпелье» успел потратить 12 миллионов евро на вратаря Йонаса Омлена и нападающего Стефи Мавидиди.



В прошлой кампании «Ренн» дважды обыграл «Монпелье»: 5:0 — дома, 1:0 — на выезде. Удастся ли команде Стефана снова выиграть, сказать сложно. Матч с «Лиллем» показал, что Ньянг пока не в форме, Террье не успел адаптироваться, а Рафинья обострял впереди, но часто терял мячи в простых ситуациях. В общем, вывод простой: атака «Ренна» вряд ли готова громить соперника здесь и сейчас, а «Монпелье», учитывая уровень соперника, думаю, сыграет осторожно в гостях. Мой прогноз — фаворит в этом матче не проиграет, а голов будет не больше 2,5".