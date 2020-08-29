«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка Дениса Казанского на матч Суперкубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч финала Суперкубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль».



Ставка: гол Обамеянга за 2.54.



«Поздравляю с открытием английского сезона. Открывается красиво, на «Уэмбли». «Арсенал» и «Ливерпуль» всегда играют фестивально. В последних 10 встречах забито в среднем по 5 мячей за матч. Думаю, тренд сохранится, потому как и те и другие в обороне не идеальны, зато в атаке хороши.



«Ливерпуль» отыгрался с 0:2 с «Зальцбургом» — умудрился забить два, но и «Ливерпуль» сделал два мяча и красиво играл в концовке.



«Арсенал» выиграл трофей на этом же стадионе. Думаю, Артете удалось изменить игру команды во многом за счет игры габонского нападающего Обамеянга: 29 мячей во всех турнирах, 6 мячей в последних 4 матчах.



Так как расставание было не таким долгим, габонец может сохранить импульс и забить в этом матче. Персональная ставка на гол Обамеянга в матче за Суперкубок Англии».