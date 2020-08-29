Хосе Рамирес — Виктор Постол: прогноз и ставка на бой 30 августа 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Хосе Рамирес — Виктор Постол.

Ставка: победа Рамиреса по очкам за 1.61.

«Постола трудно назвать элитным боксёром, скорее это крепкий претендент, который за счёт тактической подготовки и физики стабильно находится неподалёку от чемпионских боёв. В то же время дать зрелище и устроить шоу он не может, а потому интереса у широкой публики не вызывает.



С Хосе Рамиресом ему будет сложно. Тот гораздо моложе (всего 28 лет), имеет за плечами нестыдную любительскую карьеру. Выступал на ОИ-2012 в Лондоне, а на ЧМ-2011 по боксу проиграл другому украинцу — Василию Ломаченко. Но это нормально — у Хай-Тека в любителях было всего одно поражение, да и то довольно спорное.



Рамирес перешёл в профессионалы после ОИ-2012, поначалу окучивал откровенных слабачков, но уже в 2017 году завоевал чемпионский титул. Теренс Кроуфорд перешёл перешёл в полусредний вес, пояс освободился, а Хосе разобрался с соотечественником Амиром Имамом по очкам.



Затем он провёл две защиты, а в июле 2019 года выиграл объединительный бой у Мориса Хукера техническим нокаутом в шестом раунде. Дальше настало время Постола, да только бой дважды переносили. Оба раза причиной стала пандемия коронавируса. Изначально он вообще должен был состояться в феврале в Китае.



Достаточно взглянуть на котировки букмекеров, чтобы понять баланс сил. Рамирес действительно мощнее и интереснее, да ещё и гораздо моложе. Кроме того, действующий чемпион — левша, что делает его более неудобным. И будет драться на своей территории, то есть одолеть его по очкам едва ли реально.



На П1 дают смешной коэффициент 1.16, придётся выкручиваться. Вариантов совсем немного. Хосе часто побеждал нокаутами, но по большей части это было в начале профессиональной карьеры, когда оппозиция оставляла желать лучшего. Постол неплохо держит удар и умеет подстраиваться под оппонента.



Потому наиболее вероятный расклад видится таким: американец имеет преимущество и работает первым номером, а Постол по возможности отвечает. Быстрого завершения не ждём. Даже на победу Рамиреса по очкам дают всего лишь 1.61, но найти что-то поинтереснее тут сложно».