«Уфа» – «Динамо»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Уфа» – «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.10.

«Было бы странно ожидать здесь иного результата, кроме как победы гостей.

«Динамо» только что переиграло «Зенит», выглядело хорошо организованной командой, вполне прилично готовой физически.



«Уфа» была бита во всем статьям «Рубином» 0:3, при этом она смогла толком выходить со своей половины поля только после того, как казанцы вели уже в счете два мяча. Уфимцы по многим статистическим показателям среди худших команд РПЛ, и пока предпосылок к изменению ситуации не видно.



Так что будет играть удаленный в прошлом матче Скопинцев или нет (скорее всего, красную карточку отменят), бело-голубые должны здесь брать верх. Вряд ли игра получится интересной, но как минимум вымучить победу у гостей, скорее всего, получится".