«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» в 6-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: ничья за 3.62.

«Совсем недавно эти команды играли за Cуперкубок. Тогда «Зенит» выиграл 2:1, но то был вкат в новый сезон, хотя перерыв был небольшой. Но сейчас этот матч стоит рассматривать под другим углом.



И те и другие проиграли: «Локо» уступил дома «Ахмату», а «Зенит» уступил «Динамо» и потерял первые очки в чемпионате. У тех и у других есть потери. Потеря Миранчука и Баринова — это все же серьезные и болезненные удары для «Локомотива». Потеря Дриусси и дисквалифицированный Барриос — это тоже очень серьезный удар по структуре Сергея Семака.



Я не исключаю то, что «Динамо» взял за основу против «Зенита», может взять Марко Николич. Две результативные подряд ошибки у Мурило, но Райковича сразу вводить в состав в пару к Чорлуке было бы слишком авантюрно на матч против «Зенита». Наверное, я допускаю, что Николич, посмотрев матч с «Динамо», может выставить трех центральных защитников против Дзюбы и Азмуна, чтобы не дать им сыграть, съесть их, как это сделали три защитника «Динамо».



Игра вряд ли получится сверх насыщенная моментами и забитыми мячами, но и «Локомотив» не может позволить себе проиграть три матча подряд. На Николича и так серьезное давление, а после двух поражений проигрыш «Зениту» еще усилит давление на Кикнадзе, да и сам Николич может задергаться. Мне кажется, что «Локомотив» дома постарается сыграть на результат.



Не верю и в два подряд поражения «Зенита», даже при отсутствии Дриусси и Барриоса. Соответственно делаем вывод: я думаю, что будет ничья. Можно попробовать сыграть ничью через низ. Например, 0:0 или 1:1, но в большое количество мячей я не верю. Основной ставкой является просто ничья».