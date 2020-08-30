«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 6-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Ростов».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80, победа «Ростова» с форой (+1) за 1.50.
«Удивительная статистика: пять матчей «Краснодара» Мусаева и «Ростова» Карпина из шести завершились вничью. Шестой поединок выиграл Карпин. То есть Мурад ни разу в карьере не обыграл Валерия. Последняя победа «быков» над «Ростовом» случилась в марте 2018 года при Игоре Шалимове.
Объективных предпосылок на текущий момент, чтобы «Краснодар» вдруг взял и прямо-таки разорвал «Ростов», я тоже не вижу. Команда Карпина набирает форму и очки, а у «быков» сейчас объективно не лучший период (выпал важнейший игрок атаки Кабелла, не в форме Шапи, только набирает кондиции Классон и в целом есть вопросы к командной игре), из сильных сторон отмечу лишь Сафонова и Вандерсона.
Предположу, что даже если гости проиграют, то не крупнее чем с разницей в один мяч. И вполне могут увезти из «Краснодара» очки. Поставлю на «Ростов» с плюсовой форой — предложенные букмекерами коэффициенты это позволяют.
Поставлю также на малое количество голов. В пяти турах — в 10 матчах с участием «Краснодара» и «Ростова» — лишь раз был «тотал больше 2.5» (в первом туре у «быков»). В остальных девяти случаях забивалось не более двух мячей».
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