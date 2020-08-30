«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура чемпионата России в Грозном

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ахмат» – ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.92.
«Ахмат» в кои-то веки реально прогрессирует. Более того, выглядит уверенным в своих силах. У команды три победы в трёх последних матчах и восемь забитых за это время мячей. Она выглядит организованно без мяча и эффективно во владении. Пусть сейчас график игр и непростой, но, думаю, на последний перед перерывом матч грозненцы выложатся по максимуму и попробуют зацепить как минимум ничью.
У ЦСКА, напротив, уже трёх матчей достигла серия без побед. Армейцы тяжеловато входят в сезон и пока лишь за счёт индивидуального мастерства некоторых своих исполнителей забивают мячи и цепляются за очки. Целостного впечатления команда пока не производит, и, судя по тому, что её состав по-прежнему формируется, а новички продолжают поступать, на это уйдёт время.
У армейцев подавляющее преимущество в последних личных встречах с соперником — пять побед в последних пяти матчах и разница мячей 13-0. Но не думаю, что в данный момент это имеет особое значение».
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