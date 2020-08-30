«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата России

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» забьёт в каждом тайме за 2.89.

«У «Локомотива» большие проблемы с составом: минус Баринов, минус Миранчук. Выпадает центральная ось, команда лишается серьёзного креатива в средней линии поля и в атаке.



«Зенит» после поражения от «Динамо» будет предельно мотивирован. Конечно, то же самое можно сказать и про «Локо». Но я не знаю, каков из Николича мотиватор. Учитываю атмосферу вокруг клуба и очередное письмо фанатов с требованием отставки всех и вся, я думаю, что это не способствует сплачиванию команды.



Поэтому здесь я бы отталкивался от «Зенита». «Ахмат» забил «Локомотиву» три. На мой взгляд, Гильерме, к большому сожалению, находится не в лучшем форме и не в лучшем психологическом состоянии. Дзюба давно не забивал, не забил в свой день рождения, был заменён в ходе матча. Думаю, что Артём будет предельно мотивирован, чтобы приехать в сборную как минимум с забитым голом. В шикарной форме Малком. Поэтому надо ловить голы «Зенита».

Вся линия в пользу «Зенита». Но это выездной матч, и «Локо» в защите укомплектован хорошо. Для Николича главная задача — не проиграть. Тем не менее я полагаю, что «Зенит» свой атакующий потенциал должен реализовать.



Тут на стороне петербургского клуба ещё и мотивация не дать «Спартаку» пробыть целых две недели на первой строчке.



Поэтому «Зенит» будет играть в атаку, будет забивать. И если за гол «Зенита» в первом тайме платят мало, то на голы «Зенита» в обоих таймах коэффициент почти под тройку. Я этот вариант и возьму. Думаю, он вполне реален, учитывая описанные выше соображения».