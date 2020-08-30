«Метц» — «Монако»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции 30 августа

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Метц» — «Монако».
Ставка: «Монако» не проиграет + обе забьют за 2.25.
«Для «Монако» это второй матч, так как команда Нико Ковача в первой игре сыграла вничью с «Реймсом», причём в ходе встречи уступала — 0:2, но смогла спастись. Веселый был матч. Честно говоря, у меня возникло чувство дежавю.
В прошлом сезоне «Монако» совершал грубейшие, даже странные, ошибки в обороне на старте сезона. Помните, тогда «Монако» стартовал с двух крупных поражений: 0:3 — дома от «Лиона» и 0:3 — в гостях от «Метца»? Сейчас снова «Монако» в гостях играет против «Метца». В прошлом туре «Метц» не играл, потому что матч с «ПСЖ» по понятным причинам был перенесён на середину сентября.
В прошлом сезоне «Метц» на старте чемпионата разгромил «Монако». Что будет сейчас — посмотрим. У «Монако» пока остаются прошлогодние ошибки. Грубейшие ошибки в обороне, индивидуальные в том числе. Очень слабые фазы переходов из атаки в оборону. При этом «Монако» пытается доминировать. Я уже говорил, что при Нико Коваче «Монако» хочет стать топ-клубом.
В матче с «Реймсом» «Монако» имел огромное преимущество по количеству нанесенных ударов, количеству ударов в створ, количеству угловых. Практически по всем ключевым показателям «Монако» доминировал, но пока команда сырая. Она часто ошибается. Она могла и выиграть, были моменты, но могла и пропустить третий гол. В общем, «Монако» — команда весёлая. Она пропускала много в прошлом сезоне и забивала много. Сейчас ничего, по сути, не изменилось.
Весьма символично, что два центральных защитника, которые играли неидеально, сумели забить. «Монако» — настолько весёлая команда, что у них защитники забивают. Думаю, что в матче с «Метцом» стоит ждать голов. «Монако» будет играть, но и соперник постарается словить его на контратаке. Мне кажется, что ставка «обе забьют и «Монако» не проиграет» с коэффициентом 2.25 вполне подходит. «Монако» — это в первую очередь зрелище, это всё ещё сырая команда, которая слабо играет в обороне, но имеет огромный атакующий потенциал».
- 30 августа 2020
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