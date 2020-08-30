«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 6-го тура чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: «Краснодар» победит за 1.85, «Ростов» не забьёт за 2.50.

«Когда задумываешься о «Краснодаре», видишь, что команда неплохо укомплектована. Не могу сказать, что это выдающиеся игроки, но вместе они показывают красивый футбол, где главным элементом является владение мячом.



Они создают много предпосылок для ударов около штрафной площади соперника, внутри нее, но пока что-то не клеится у них, чего-то им не хватает.



Однако и «Ростов» перестал забивать. Раньше команда Валерия Карпина забивала много. Появился свой бомбардир — Элдор Шомуродов. Сейчас дончане забивает по мячу. Конечно, они трудно пропускают, но, мне думается, «Краснодар» выиграет».