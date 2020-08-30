«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Артура Петросьяна на матч РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» – «Ростов».

Ставка: «Краснодар» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

«Эпитетов пока не заслуживают ни те, ни другие. Обе команды пока больше разочаровывают, чем радуют игрой, и в ближайшее время вряд ли что-то кардинально изменится.



«Краснодар» предпочитает владеть мячом и инициативой, но проблема с эффективностью не пропадает из-за нехватки качественных исполнителей. Классон после долгожданного возвращения прогрессирует, но ему нужно время, Кабелла никак не восстановится на все сто, Берг полезен в командных действиях, но ограниченный, и получается, что главные надежды в плане креатива связаны лишь с фигурой Вандерсона.



У «Ростова» в плане организации игры в атаке дела обстоят еще хуже. Команда забила лишь три мяча в пяти турах, при этом вряд ли кто-то скажет, что ей все это время не везло. Ростовчане не забивают, потому что не создают. В прошлом туре им, пожалуй, даже повезло, что они обыграли дома «Урал» — за 90 минут нанесли всего два удара в створ ворот одного из аутсайдеров.



Думаю, «Краснодар» в южном дерби не проиграет, а игра получится не самой богатой на события».