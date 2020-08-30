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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч 6-го тура РПЛ в Москве

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч 6-го тура РПЛ в Москве
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.80, ничья в первом тайме за 2.25, обе забьют за 1.85.

«Зенит», наверное, два матча подряд точно не проиграет. В прошлом туре сине-бело-голубые проиграли динамовцам, нужно исправляться. Еще и у «Локомотива» в последних матчах появились проблемы и с игрой, и с реализацией.

Плюс нужно учесть серьёзные кадровые потери москвичей, ведь они лишились Миранчука и Баринова. Вряд ли они смогут показать свой максимум в таких условиях. Мне кажется, «Зенит» выиграет в этом матче. Хотя свой гол хозяева наверняка забьют", — сказал Ловчев.

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