«Рубин» — «Тамбов»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура РПЛ 30 августа

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» – «Тамбов».

Ставка: победа «Рубина» с форой (–1) за 2.55.

«Можно только повторить то, что сказал перед предыдущим матчем казанцев. У «Рубина» интересная, играющая команда, регулярно создающая давление и опасность у чужих ворот. На старте сезона удача от казанцев отворачивалась, но вот уже одержано две подряд победы: над ЦСКА в Москве (2:1) и над «Уфой» дома (3:0). Не вижу причин, по которым набравшая ход команда должна останавливаться.



У «Тамбова» одна победа в пяти турах (дома над «Химками»), а больше «волков» пропустила в этом сезоне только «Уфа».



О силе «Рубина» говорит ещё и тот факт, что Денис Макаров, забивший в пяти турах четыре мяча и возглавляющий вместе с Азмуном и Нобоа гонку бомбардиров, ни разу даже не вышел в основном составе».