«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России 29 августа

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал».
Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 1.77.
«В последнее время у «Спартак» с «Арсеналом» были определенные проблемы. Даже в какой-то момент именно этот факт привел к приглашению в «Спартак» работавшего тогда в «Арсенале» Олега Кононова. Но сейчас, на мой взгляд, команда Доменико Тедеско находится в приличном состоянии, на высоком месте в таблице. Болельщики «Спартака» начинают обсуждать, что лев, который прилег отдохнуть, снова готов подняться и навести порядок в российском футболе.
Мне кажется, после достаточно резонансной победы над «Ротором», когда единственный мяч был забит с пенальти, а волгоградцы остались недовольны этим фактом и ярко высказывались, «Спартак» должен быть настроен на то, чтобы убедительно выиграть. Нужно не просто выиграть у «Арсенала», не просто взять три очка, а сделать это убедительно. Думаю, возможности для этого есть.
Выберу ставку «индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча» за 1,77».
- 29 августа 2020
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