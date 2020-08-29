«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России 29 августа

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 1.77.

«В последнее время у «Спартак» с «Арсеналом» были определенные проблемы. Даже в какой-то момент именно этот факт привел к приглашению в «Спартак» работавшего тогда в «Арсенале» Олега Кононова. Но сейчас, на мой взгляд, команда Доменико Тедеско находится в приличном состоянии, на высоком месте в таблице. Болельщики «Спартака» начинают обсуждать, что лев, который прилег отдохнуть, снова готов подняться и навести порядок в российском футболе.



Мне кажется, после достаточно резонансной победы над «Ротором», когда единственный мяч был забит с пенальти, а волгоградцы остались недовольны этим фактом и ярко высказывались, «Спартак» должен быть настроен на то, чтобы убедительно выиграть. Нужно не просто выиграть у «Арсенала», не просто взять три очка, а сделать это убедительно. Думаю, возможности для этого есть.



Выберу ставку «индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча» за 1,77».