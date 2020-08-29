«Спартак» — «Арсенал» Тула: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал».

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.75.

«Все идет очень быстро. «Спартак» только-только выиграл у «Ротора», а уже надо переключаться на Тулу.



«Арсенал» понес большую потерю. Ведущий нападающий, лучший бомбардир Евгений Луценко выбыл из-за травмы. К сожалению, из-за этого он пропустит сбор национальной команды.



Тур перед большой паузой. А пока «Спартак» на ходу, чувствует себя достаточно уверенно в эмоциональном смысле и физическом. «Спартак» неплохо бежит. Да, в Волгограде в концовке пришлось немного понервничать, но выручил Максименко. В целом «Спартак» одержал заслуженную победу. У «Спартака» есть шанс выйти на первое место в турнирной таблице, если обыграет Тулу. А учитывая, как играет «Арсенал» при Сергее Подпалом, ресурсов у команды немного, чтобы на «Открытие-Арене» одержать победу, как в прошлом сезоне. Тогда забил Луценко.



Если «Спартак» аккуратно и правильно подойдет к матчу, не будет себе привозить в обороне, то атака «Спартака» свое дело должна сделать. Вряд ли будет очень результативный матч. Тула наверняка сыграет от обороны. Сыграл бы победу «Спартака» через тотал меньше 4,5 мяча за 1,75. Можно рассмотреть через тотал меньше 3,5 мяча. Здесь коэффициент поинтереснее. Но в победе «Спартака» практически не сомневаюсь».