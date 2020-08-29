«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 6-го тура чемпионата России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал».

Ставка: победа «Спартака» всухую за 2.45.

«После тяжелейшего матча в Волгограде «Спартак» получил результат и веру в то, что все получится. И вот эта история с брошенной перчаткой, мне кажется, идет уже с доказательствами. Совсем небольшой отрыв от «Зенита» грядущая игра может компенсировать. Тем более, что у «Зенита» тяжелая битва с «Локомотивом».



Мне кажется, «Арсенал» мы должны судить по тому матчу, который этот клуб провел против «Краснодара». С кубанцами все было типично для «Арсенала». Мне кажется, что будет примерно такая же ситуация и в Москве.



«Спартак» сейчас очень хорош. У Соболева дополнительная мотивация. Ну и к тому же не будет Луценко, главного снайпера «Арсенала». Думаю, что для «Спартака» этот матч закончится победой всухую».