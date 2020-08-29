«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 6-го тура РПЛ 29 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — «Арсенал».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.09.

«Спартак» выиграл в Волгограде — 1:0. Но что «Ротор» не забил, счастье для спартаковцев. Моменты были убойные. Но и «Спартак» имел возможности, чтобы вести более убедительно, чем 1:0. Реализация подвела.



Победы вдохновляют. «Спартак» потихоньку становится устойчивой, стабильной командой. Карусели, которые были в «Спартаке», напрягали болельщиков, руководство. Сейчас видим, что «Спартак» выходит практически в одном и том же составе. Вопрос — как вставить в игру Кокорина, а его ожидают в этом матче. По крайней мере, на замену выйти может.



«Арсенал» провел отличный матч с «Динамо», выиграли заслуженно. Но с «Химками» выиграть не удалось. Моментов было очень много, но реализация хромала, здорово играл вратарь «Химок». «Химки» же реализовали чуть ли не единственный момент, который родился из индивидуальных действий Алиева. «Арсенал» отыгрался, но по игре и большего заслуживал. Но теперь будет сложнее тулякам, не будет Луценко какое-то время. Многое будет зависеть от братьев Кангва. Оба в порядке, много пользы приносят. Был, правда, матч, когда обоих удалили, это, наверное, что-то новое для нашего чемпионата. Но допускаю матч, когда оба забьют. Хорошие ребята.



И все-таки «Спартак» сейчас на ходу. Домашний матч. «Арсенал» без Луценко. Поставлю на победу «Спартака» с форой (-1). Не будет Понсе, но в порядке Ларссон, Соболев, да и Бакаев потихоньку набирает форму".