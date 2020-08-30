«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч 6-го тура РПЛ 30 августа

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (–1) за 2.48.

«У «Зенита» случилось первое поражение в календарном году, но это не повод, чтобы задавать серьёзные вопросы. Случилось — и случилось. Думаю, «Зенит» по этому поводу не сильно будет переживать. Это будет важным в контексте Лиги чемпионов и больших проверок.



Что касается «Локомотива», то здесь гораздо больнее ситуация: два поражения подряд — в матчах со «Спартаком» и «Ахматом». И суровая реальность: без Миранчука и Баринова команда совсем иная. И мне кажется, что, судя по тому, как Николич мечется, элемент паники у него всё-таки присутствует.



В такой ситуации гораздо проще представить третье поражение подряд «Локомотива», чем второе подряд «Зенита». Думаю, что в этой игре победит «Зенит», и победит довольно уверенно. Сейчас тяжёлые времена, и впереди очень важная для «Локомотива» пауза. Беру «победу «Зенита» с форой (–1)».