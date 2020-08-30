«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Эльвина Керимова на матч 6-го тура чемпионата России

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.95.

«Локо» и «Зенит» после поражений будут выяснять отношения в Черкизове. Москвичи не выигрывают уже три тура. Уход Алексея Миранчука и травма Баринова могут усугубить ситуацию. Перед длинным сезоном «Локо» нужно усиливаться. А пока в распоряжении Николича есть медленная и неповоротливая оборона, полузащита без Баринова и атака без лидера.



«Зенит» уступил «Динамо», получив единственный гол в свои ворота со стандарта. Плюс травмировался Дриусси. Соперник играл предельно жёстко — настолько, что питерцы остались недовольны. Им было некомфортно. Динамовцы смогли создать нужную плотность в защите, а в атаке реализовали стандарт и добыли победу над чемпионом.



В трёх предыдущих встречах «Зенита» с «Локо» в первых таймах команды не забивали (в двух матчах прошлого сезона в РПЛ) или ограничивались одним голом (в последней игре за Суперкубок). Я думаю, поединок получится напряжённым и осторожным, особенно до перерыва. Мой прогноз — тотал 1-го тайма меньше 1 гола за 1.95».