Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Бостон» — «Тампа»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 4-й матч серии Кубка Стэнли

«Бостон» — «Тампа»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 4-й матч серии Кубка Стэнли
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч серии Кубка Стэнли «Бостон» — «Тампа».

Ставка: гол Брэда Маршана за 2.30.

«Третья встреча обернулась выносом тела. Сыграли свою роль сразу несколько факторов. Первый — выходить на лёд пришлось второй день подряд, а в составе «мишек» гораздо больше возрастных хоккеистов, которым трудно поддерживать интенсивный хоккей без потери в качестве на фоне плотного графика.

Подопечные Брюса Кэссиди много удалялись, что активировало второй фактор. У «Лайтнинг» заработало большинство: трижды удалось реализовать численное преимущество. Собственно, три из четырёх первых шайб команда Джона Купера забила именно в формате «пять-на-четыре». Для плей-офф это, конечно, очень много.

И третье — у Ярослава Галака явно был не лучший день, четыре гола с 16 бросков. Туукка Раск покинул расположение клуба из-за болезни дочери, а потому в плей-офф дебютировал Даниэль Владарж. Чех тоже не особенно впечатлил, ему досталось три шайбы с 15 бросков. Итог ошеломительный — 7:1.

Также стоит отметить, что с возвращением Брэйдона Коберна защита «Тампы» смотрится надёжнее. При опытном канадце добыто две победы из двух возможных. Букмекеры прекрасно понимают, что «Бостон» обладает огромным кубковым опытом и умеет забывать даже самые обидные и чувствительные поражения.

Потому линия на четвёртый матч вновь практически равна. Разумеется, последний рубеж опять займёт Ярослав Галак. Бросать под танки Владаржа с первых минут слишком рискованно, один неудачный поединок — не повод списывать опытного словака. А дальше всё зависит от обороны и дисциплины «Брюинз», которые внезапно начали давать сбой.

«Лайтнинг» определённо поймали кураж: игра даётся, проходят классные комбинации, забиваются породистые голы. В такой ситуации многое зависит от лидеров. Проверим гол Брэда Маршана за прекрасный коэффициент 2.30. Напористый канадец не пропадает с радаров даже в самые неудачные дни: он забил в шести из семи предыдущих встреч».

«Бостон» — «Тампа». Прогноз: злой Маршан ответит Кучерову и Василевскому за позорные 1:7
Действующий финалист Кубка Стэнли получил накануне семь шайб и отстаёт в серии.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020