«Сочи» — «Урал»: прогноз Владислава Радимова на матч 6-го тура РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Урал».

Ставка: победа «Урала» с нулевой форой за 3.38.

«Сочи» безумно везёт, особенно на последних минутах, но не скажу, что это незаслуженно, хотя линия атаки по сравнению с прошлым сезоном вся изменилась.



«Урал» более чётко стал действовать сзади, особенно с приходом в команду Рыкова. Клуб предпочитает контратакующий футбол, который с «Ростовом» не прошёл, но в матче с «Сочи» должно повезти, поэтому поставлю на «Урал» с «нулём». Конечно, проблемы всё же впереди есть, но результативную контратаку «Урал» проведёт, да и Бикфалви пора забить. Плюс, команда действует гораздо более чётко в защите, нежели в сезоне при Парфёнове.



К тому же я думаю, что в матчах с «Уралом» ждать голов с обеих сторон не надо, лучше сюда не лезть, шансы здесь 50 на 50».