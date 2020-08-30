«Уфа» — «Динамо»: прогноз Владислава Радимова на матч 6-го тура РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» за 2.11.
«Совсем не верю в успех «Уфы». Всё-таки это было исключением из правил, когда «Уфа» обыграла тульский «Арсенал». В предстоящей игре у команды просто не хватит ресурсов: игроки устают, да и играть постоянно от обороны психологически тяжело. Понятно, что и против «Динамо» «Уфа» будет играть от защиты, но, повторюсь, выходить на все туры с такой тактикой психологически трудно. Показателен последний матч с «Рубином»: не сдюжили. С «Ростовом» не смогли набрать очки, хотя ростовчане находятся под нагрузками, готовятся к Лиге Европы. «Уфе» будет тяжело морально и физически.
«Динамо», конечно, на подъёме. После победы над «Зенитом» команда в приподнятом настроении, да и классом «Динамо» выше, чем «Уфа», поэтому шансов на победу у него больше. Была осечка в Туле, но мне кажется, что такого больше москвичи не допустят.
Понятно, что в этой игре может произойти все что угодно, но в победу «Уфы» не верю однозначно. Тут либо победа «Динамо», либо ничья, но за хороший коэффициент стоит ставить на победу «Динамо».
- 30 августа 2020
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
- 29 августа 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00