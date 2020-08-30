«Уфа» — «Динамо»: прогноз Владислава Радимова на матч 6-го тура РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.11.

«Совсем не верю в успех «Уфы». Всё-таки это было исключением из правил, когда «Уфа» обыграла тульский «Арсенал». В предстоящей игре у команды просто не хватит ресурсов: игроки устают, да и играть постоянно от обороны психологически тяжело. Понятно, что и против «Динамо» «Уфа» будет играть от защиты, но, повторюсь, выходить на все туры с такой тактикой психологически трудно. Показателен последний матч с «Рубином»: не сдюжили. С «Ростовом» не смогли набрать очки, хотя ростовчане находятся под нагрузками, готовятся к Лиге Европы. «Уфе» будет тяжело морально и физически.



«Динамо», конечно, на подъёме. После победы над «Зенитом» команда в приподнятом настроении, да и классом «Динамо» выше, чем «Уфа», поэтому шансов на победу у него больше. Была осечка в Туле, но мне кажется, что такого больше москвичи не допустят.



Понятно, что в этой игре может произойти все что угодно, но в победу «Уфы» не верю однозначно. Тут либо победа «Динамо», либо ничья, но за хороший коэффициент стоит ставить на победу «Динамо».