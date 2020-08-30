«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч 6-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Зенит».
Ставка: ничья за 2.94, тотал больше 10 угловых за 2.00.
«У обеих команд в центре поля есть потери. У «Локомотива» не сыграет Баринов, у «Зенита» — Барриос. Не будет и Алексея Миранчука, плюс Дзюба сейчас не в лучшей форме, видно, что устал.
В «Локомотиве» спад, потому что он лишился одновременно двух важных игроков центра поля, но в этом матче есть преимущество своего стадиона. Правда, в прошлом домашнем матче «Локо» проиграл «Ахмату», поэтому на матч с «Зенитом» будет дополнительный настрой, как в прошлом туре у динамовцев против команды Семака. Но класс «Зенита» выше, чем «Локомотива», поэтому ничья вполне вероятна.
В Суперкубке «Локомотив» играл не хуже, но выиграл «Зенит». Сейчас команде Николича в какой-то степени поможет своё поле. Ставлю на ничью, она устроит обе команды.
Также сыграю угловые. «Локомотив» и «Зенит» подадут много угловых, их с двух сторон прилетит однозначно больше 10».
- 30 августа 2020
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