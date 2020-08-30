«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Александра Аксёнова на матч 6-го тура РПЛ

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 1.83.
«Похоже, «Локомотив» ожидают непростые времена — травма Дмитрия Баринова, повреждение и отъезд в Италию Алексея Миранчука. Без этой парочки «Локо» непохож на себя. И если Баринова хоть как-то заменит молодой Магкеев, восполнить отсутствие Миранчука пока невозможно. К тому же и с этим дуэтом «железнодорожники» добивались результата не без труда, а сейчас вообще будет сложно.
Конечно, у «Зенита» тоже есть определённые трудности: травмирован Дриусси, дисквалифицирован Барриос. И это, безусловно, очень серьёзно. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл в прошлом туре «Динамо», так и не забив гол. Честно говоря, с трудом верится в то, что подобная серия у питерцев может продлиться. «Зенит» будет предельно мотивирован и весьма опасен.
А потому не очень-то верю в успех «Локомотива». Таким образом, мой прогноз на предстоящий матч — чистая победа «Зенита».
- 30 августа 2020
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