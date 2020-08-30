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«Локомотив» — «Зенит»: эксперты назвали фаворита центрального матча 6-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: эксперты назвали фаворита центрального матча 6-го тура РПЛ
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30 августа «Локомотив» примет «Зенит» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех москвичей оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу «Зенита» (6.40).

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За 10 последних очных встреч в РПЛ «Локо» проиграл петербуржцам только два раза.
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