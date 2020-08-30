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«Уфа» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

«Уфа» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
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30 августа «Уфа» примет «Динамо» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.15.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.34.

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