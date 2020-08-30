«Уфа» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
30 августа «Уфа» примет «Динамо» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.15.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.34.
«Уфа» — «Динамо». Прогноз: Комличенко, Игбун, Шунин и Каборе добьют банду Евсеева
Бело-голубые пропустили только в одном из пяти туров нового сезона РПЛ.
- 30 августа 2020
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
Партнерский контент