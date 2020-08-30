«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Александра Вишневского на матч 6-го тура РПЛ

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» в один мяч за 3.98.

«Московский «Локомотив» переживает тяжёлый период — два поражения подряд при весьма блёклой игре, плюс потери Баринова и Алексея Миранчука. Для «железнодорожников» сейчас худшее время для противостояния с «Зенитом».



Петербуржцы в чемпионате России проигрывают раз в год, и этот самый матч был в прошлом туре. Не думаю, что команда Сергея Семака допустит вторую осечку подряд. У «Зенита» будет всё в порядке с мотивацией, потому что только победа позволит питерцам обойти «Спартак» и уйти на паузу в чемпионате лидерами.



Коэффициент 1.83 на победу «Зенита» выглядит вполне нормальным. Но можно и увеличить его до 1.97, поставив на выигрыш питерцев при «тотале меньше 4.5 мяча». А в поисках действительно высокого коэффициента можно присмотреться к ставке на победу «Зенита» с разницей ровно в один мяч».