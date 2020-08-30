«Брест» — «Марсель»: прогноз Эльвина Керимова на матч 2-го тура чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Брест» — «Марсель».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.07.

«Брест» стартовал в чемпионате с разгромного поражения от «Нима» (0:4). Грубые ошибки в защите и слабая игра в нападении стали причиной неудачи на старте. Кстати, в прошлом сезоне своё первое поражение команда Оливье Далль’Ольо тоже потерпела от «Нима», тоже в августе и тоже с крупным счётом (0-3). Но случилось это не в 1-м туре, а в 4-м.



«Марсель» стартовый тур пропускал, игру с «Сент-Этьеном» перенесли на 17 сентября. Причина — 8 представителей клуба заразились коронавирусом (предположительно 5 игроков + 3 сотрудника). Игра с «Брестом» тоже на грани срыва. Но пока официальных заявлений об отмене матча не поступало. Среди заболевших есть Пайе, Амави, Гонсалес. В общем, потери серьёзные. Думаю, выиграть в таких условиях будет очень сложно, особенно в гостях. В «Бресте» заболевших нет, а это значит, что, в отличие от соперника, у хозяев таких кадровых проблем нет.



Не рискну прогнозировать результат, лучше возьму тотал голов. Провансальцы с их потерями, я думаю, рисковать не будут, а игроки «Бреста» после разгромного поражения в 1-м туре попытаются прежде всего сыграть надёжно в защите. Я жду осторожной игры. Мой прогноз — тотал голов в матче меньше 2.5 за 2.07".