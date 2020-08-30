«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.10.

«Глядя на турнирную таблицу, многие могут удивиться, почему «Ахмат» выше ЦСКА. Но в последних трех турах под руководством Андрея Талалаева грозненцы одержали три победы. ЦСКА же в трех турах подряд не может выиграть. Но игра армейцев в Краснодаре обнадеживает. Новички вписываются, Зайнутдинов был близок к тому, чтобы забить. Фукс наверняка добавит надежности обороне.



ЦСКА — безусловный фаворит. Плюс в Грозном ЦСКА играет достаточно уверенно. В последних пяти матчах ЦСКА от «Ахмата» не пропускал, даже когда еще «Ахмат» был «Тереком». В прошлом сезоне была крупная победа — 4:0, до этого — 2:0, 3:0, 1:0, было 0:0. Были матчи, когда ЦСКА пропускал, но все равно обыгрывал «Ахмат». В последний раз в Грозном ЦСКА проигрывал в сентябре 2013-го.



Уровень игры, показанный ЦСКА в Краснодаре, подталкивает к мысли о победе армейцев. Не может же «Ахмат» все время побеждать. В последних трех матчах, будем откровенны, грозненцам где-то повезло. Особенно с «Химками». Но и с «Ротором» игра могла качнуться в другую сторону. С «Локомотивом» просто очень удачно сложилось для команды Талалаева. ЦСКА — фаворит, должен прервать серию без побед. Ресурсов для этого достаточно. Мой прогноз — победа ЦСКА. Раз уж такая традиция сложилась в последних сезонах, надо армейцам ее поддержать. Победа ЦСКА за 2,1».