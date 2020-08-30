«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов» в 6-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча за 1.92.

«Команды сейчас выглядят по-разному. «Краснодар» находится в середине таблицы, в пяти матчах набрано 7 очков. В двух турах подряд команда не побеждала: сначала уступили в Екатеринбурге, затем сыграли вничью с ЦСКА благодаря где-то шальному, но хорошему удару Вандерсона. Но в концовке «Краснодар» здорово прибавил и, наверное, мог забить ещё, если бы не Игорь Акинфеев.



«Ростов» одержал победу в последнем туре над «Уралом» (1:0), до этого с тем же счётом обыграл «Уфу». Какие-то нетипичные победы для «Ростова». Пока у него все три победы со счетом 1:0. Если в прошлом сезоне «Ростов» был одной из самых результативных команд, то сейчас дела обстоят вот так.



И всё-таки «Ростов» в обороне не очень убеждает, что не пропустит. Есть определённые шероховатости в игре. Думаю, Валерий Карпин сам всё прекрасно понимает. К тому же у «Краснодара» вернулся Вандерсон, а с ним это уже совсем другая команда. Форму набирает Классон. Я так думаю, что в этом матче должны быть голы. Во всяком случае «Краснодар» — «Ростов» — это в последнее время всегда про голы. В прошлом сезоне они обменялись ничейными результатами: 1:1 — в Ростове, 2:2 — в Краснодаре, когда команда Мусаева отскочила, забив два мяча в компенсированное время.



Чутьишко мне подсказывает, что «Краснодар» как минимум два мяча в этом туре «Ростову» забьёт. Рискую? Безусловно. Но риск — дело благородное. Итак, «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча» за 1.92».