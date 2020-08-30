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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч 6-го тура чемпионата России

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч 6-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» в 6-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Интерес этот матч представляет даже больше со стороны «Локомотива», который потерял из-за травм Баринова и Алексея Миранчука — футболистов, которые в последнее время играли большую роль в достижении результатов. Интересно, как Марко Николич выстроит игру без них, тем более что против «Зенита» «Локомотив» должен сыграть даже не на сто процентов, а больше. Тем более что «Зенит» недавно проиграл матч в Москве. «Локомотив» должен понимать, с каким настроением выйдет на игру «Зенит».

Мне интересно будет понаблюдать за действиями «Локомотива» в атаке. В обороне игра «Зенита», на мой взгляд, неидеальна. Шанс забить у «Локомотива» есть. Отсюда вырисовывается неплохая ставка «обе забьют» с коэффициентом 1.81. По-моему, на такой матч это самый лучший выбор».

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