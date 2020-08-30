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«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата России

«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 1.50.

«ЦСКА на удивление удачно играет в Грозном: четыре победы подряд с общим счетом 10:0. «Ахмат» высоко поднялся в турнирной таблице чемпионата России благодаря трём выигрышам подряд, но запасу везения должен наступить конец. Не настолько хороши грозненцы, чтобы после трёх побед кряду обыгрывать ещё и ЦСКА.

Но новички армейского клуба пока имели слишком мало времени на знакомство с командой. Думаю, что в этом матче будет или ничья, или минимальная победа ЦСКА. На сочетание этих вариантов и можно поставить. Или же выбрать ставку на москвичей с форой (0)».

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