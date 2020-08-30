«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч РПЛ

Футбольный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 1.84.



«Зенит» — фаворит чемпионата, судя по тому как команды стартовали. Но «Локомотив» тоже претендует на высокие места.



Сейчас команды находятся в равном состоянии. «Локомотив» хорошо стартовал: 2:0 — победа в матче с «Рубином», 1:0 — тяжелая победа с «Краснодаром». Затем команда потеряла очки в матче с «Уралом» (1:1), а потом — два поражения подряд в матчах со «Спартаком» и «Ахматом».



Кадровые потери у «Локомотива» серьезные. Есть травмы. Как заметил Николич, настроение очень сильно изменилось в раздевалке «железнодорожников». Команда, которая еще недавно была уверена в себе и спокойно выходила на матч с каждым соперником, потеряла уверенность.



«Зенит» после четырех побед, причем «Ростов» и ЦСКА — непростые соперники. Потом — уверенная победа в матче с «Тамбовом». А затем произошел срыв в игре с динамовцами. «Зенит» очень долгое время не уступал. По мнению футболистов и тренера «Зенита», это досадная случайность.



Думаю, проигрыш «Динамо» для «Зенита» станет дополнительным раздражающим фактором и раззадорит футболистов. В гостях у такого серьезного соперника «Зенит» захочет показать, что это никак не сказывается на шансах команды выиграть чемпионат и в этом году.



Учитывая разное состояние команд и кадровые проблемы «Локомотива», мне кажется, «Зенит» в этой встрече является фаворитом.



Разные варианты рассматривал. Думал посмотреть в сторону результативного матча. Но решил, что матч может получиться и не очень ярким с точки зрения забитых мячей. «Зенит» умеет побеждать и в сдержанной манере. Поэтому беру победу «Зенита» с коэффициентом 1.84".