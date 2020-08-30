«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на матч 6-го тура чемпионата России

Футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Зенит».



Ставка: ничья за 3.86.



«Совсем недавно они играли в Суперкубке России, тогда «Зенит» победил в основное время со счетом 2:1 Но все было достаточно близко — «Локо» мог отыграться и не пропускать второй мяч. Достаточно равный был футбол.



Что изменилось с тех пор? У «Зенита» четыре победы и поражение — в среду команда Семака уступила «Динамо» 0:1.



«Локомотив» два матча подряд проигрывает — сначала «Спартаку» 1:2, а потом и «Ахмату» у себя дома — 2:3. Потерял «Локо» Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. Естественно, это негативно сказывается на команде.



Наверное, логично считать «Локомотив» фаворитом. Таковым он и является по мнению букмекеров. Но мне кажется, что «Локо» дома после двух поражений будет настроен очень серьезно и, как минимум, не проиграет. Ну а учитывая, что «Зенит» на неделе потерпел первое поражение чуть меньше, чем за год, то предположить еще одну неудачу Питера достаточно сложно.



Вполне логично поставить на ничью, после которой футболисты отправятся на паузу на матчи сборных. Мой прогноз — ничья".