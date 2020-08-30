«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Карена Адамяна на матч 6-го тура РПЛ 30 августа

Комментатор Карен Адамян сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов» в 6-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.
«Логично, что многие ждут результативный футбол и много голов в этом матче. Конечно, у обеих команд есть классные исполнители в атаке, но вот статистика говорит о том, что скорее стоит ожидать низовой исход.
Дело в том, что все пять матчей с участием “Ростова” в этом сезоне РПЛ вышли низовыми. Больше двух голов не было забито ни разу. У “Краснодара” схожая ситуация — 80% их поединков в текущем чемпионате завершились максимум двумя забитыми мячами.
Обе команды не слишком здорово начали сезон, поэтому не станут сразу же лезть вперёд. Им сейчас важен результат, поэтому можно использовать вариант с «тоталом меньше 2.5 мяча».
- 30 августа 2020
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