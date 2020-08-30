«Сочи» — «Урал»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 6-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Урал».

Ставка: «Сочи» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.14.

«Сочинцы после пяти туров новом сезоне чемпионата России смотрятся крайне привлекательно. За всё это время получилось набрать 11 из 15 возможных очков. Это позволяет команде находиться в группе лидеров чемпионата России.



Любопытно также и то, что «барсы» наряду с московским «Спартаком» — единственные, кто пока что не имеет ни одного поражения. Две ничьи в дебюте сменились тремя победами подряд. Причём, надо сказать, такой результат оказался вполне заслуженным.



У «Урала» пока что с победами дела обстоят похуже. Зато главный тренер Юрий Матвеев сумел несколько отладить оборону. За три последних игры команда пропустила только два мяча. Причём в соперниках были грозные «Локомотив» (1:1), «Краснодар» (1:0) и «Ростов» (0:1).



Получилось набрать четыре из девяти возможных очков. Во многом это заслуга Ильи Помазуна. Арендованный у ЦСКА голкипер отстоял крайне достойно, не раз выручал екатеринбуржцев и даже успел дважды стать игроком матча. Правда, с ростовчанами немного не повезло. Подопечные Валерия Карпина выглядели чуть лучше и забрали три очка по праву. Гол забил вышедший на замену новичок клуба Кэнто Хасимото.



Теперь «Уралу» предстоит ещё один непростой выезд. Дело тут в том, что «Сочи» на своём поле под руководством Владимира Федотова играют крайне здорово. За девять последних домашних матчей клуб проиграл только раз, а побед одержал шесть штук.



Однако ожидать парада голов мы бы не стали. У екатеринбуржцев крепкая защита, но голы им даются с трудом. При таких раскладах комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.14 имеет смысл».