«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и ставка на матч 6-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.01.

«Букмекеры дают на победу «Краснодара» меньше двойки, и вот тут уже начинаются вопросы. Подопечные Валерия Карпина мало забивают, но в обороне держат планку. В трёх матчах из пяти они не пропустили. А главное — сами «быки» сейчас выглядят печально. Неслучайно они располагаются в середине таблицы.



В пяти турах удалось набрать всего семь очков. И это ещё Матвей Сафонов много выручал! Календарь был вполне рабочим: для сильных соперника и три середняка. С «Локомотивом» (0:1) и ЦСКА (1:1) вышло зацепить лишь один балл. Причём красно-синие выглядели лучше и создали больше.



И третий момент. Роман Ерёменко постепенно набирает форму, в третьем и пятом турах он выходил в основе. С «Уфой» полузащитник не играл, поскольку на стадионе «Нефтяник» искусственный газон. Плюс из «Сочи» в обмен на Ивелина Попова появился Дмитрий Полоз, здорово дебютировавший в прошлом туре. То есть интересные решения тут будут, а всё остальное сделает нестабильная игра «Краснодара», который часто оставляет свободные зоны оппоненту.



На наш взгляд, шансы хозяев действительно выше, но коэффициент должен находиться в районе 2.30. Раз так, вполне можно не мудрить и взять классические Х2 за прекрасные 2.01. Вариант посмелее — ИТБ 1 гола «Ростова» за 2.24, жёлто-синие не забили лишь в одной из восьми предыдущих встреч».