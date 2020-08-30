«Ахмат» — ЦСКА: эксперты оценили шансы команды Гончаренко победить в Грозном

Сегодня, 30 августа, «Ахмат» примет ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.



Букмекеры считают, что матч «Ахмат» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.92.