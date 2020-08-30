«Ахмат» — ЦСКА: где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ
Сегодня, 30 августа, «Ахмат» примет ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.
Букмекеры считают, что матч «Ахмат» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.
Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.92.
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За семь последних очных встреч с «Ахматом» ЦСКА добыл шесть побед с общим счётом 14:0.
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