«Краснодар» — «Ростов»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
30 августа «Краснодар» и «Ростов» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 4.40.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 30 августа «Краснодар» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.07, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.
Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.20) и 1:0 в пользу «Краснодара» (6.60).
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Жёлто-синие забивали в семи из восьми предыдущих очных встреч.
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