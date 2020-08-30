«Краснодар» — «Ростов»: трансляция матча РПЛ 30 августа, прогнозы и ставки букмекеров

30 августа «Краснодар» и «Ростов» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 4.40.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 30 августа «Краснодар» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.07, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.



Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.20) и 1:0 в пользу «Краснодара» (6.60).

«Краснодар» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Ерёменко и Ионов добавят Мусаеву седых волос Жёлто-синие забивали в семи из восьми предыдущих очных встреч.