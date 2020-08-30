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«Рубин» — «Тамбов»: трансляция матча РПЛ 30 августа, прогнозы и ставки букмекеров

«Рубин» — «Тамбов»: трансляция матча РПЛ 30 августа, прогнозы и ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

30 августа «Рубин» примет «Тамбов» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.84.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.17.

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