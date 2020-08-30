«Уфа» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России 30 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Динамо» в 6-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: обе забьют за 2.55.
«Интересно мне посмотреть, как сыграет «Уфа» в этом матче, какую тактику выберет Евсеев. Разные матчи были в этом сезоне. С «Краснодаром» попытались сыграть чуть больше в атаку, получили три мяча. В Туле играли достаточно остро впереди. Со «Спартаком» забили со стандарта и после этого почти весь матч просидели в обороне. Если Евсеев предпочтет вариант, при котором «Уфа» будет большими силами обороняться, у «Динамо» возникнут проблемы. Тяжело команде Новикова вскрывать плотную оборону. Динамовцы сами любят играть от соперника, что мы увидели во встрече с «Зенитом».
«Динамо» в пятерке сейчас. Понятно, что в Уфу они едут побеждать, чтобы закрепляться в лидирующей группе. По составу тут вопросов нет: конечно, «Динамо» гораздо сильнее — и основа, и скамейка. Но в Туле, например, матч совсем не получился. Посмотрим, будут ли сделаны выводы.
Отметил бы, что обе команды здорово играют на стандартах у чужих ворот. «Уфа» регулярно моменты создает, «Спартаку» забили, «Динамо» уже три мяча забило — «Уралу», «Ростову» и «Зениту». Я бы здесь рискнул сыграть «обе забьют». Мне видится, что «Динамо» победит 2:1, но остановлюсь на варианте с обменом голами».
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