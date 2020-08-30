«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на центральный матч 6-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Зенит» после проигрыша в матче с «Динамо». «Локомотив» после двух проигрышей — в матчах со «Спартаком» и «Ахматом». Мне кажется, это матч на три результата. И туда, и сюда может качнуться маятник. Хотя состояние «Зенита» предпочтительнее — нет большого числа потерь. Разве что Дриусси не сможет сыграть, но, мне кажется, его можно заменить. У «Локомотива» не будет Алексея Миранчука, который, видимо, скоро уедет в Италию, и Баринова. Но допускаю, что на «Зенит» «Локомотив» сможет собраться. Это более серьезный раздражитель, чем «Ахмат». Сплочение — залог успеха.



У «Зенита» не все хорошо с обороной. Команда пропускает. От «Тамбова» получили, от ЦСКА, теперь и от «Динамо». И это еще Кержаков часто выручает команду. При этом атака, конечно, хороша. «Динамо» сумело ее нейтрализовать, но сил много потратило. Думаю, вряд ли возможно, чтобы в чемпионате России «Зенит» не забил во второй раз подряд. Азмун и Малком в отличной форме, да и Дзюба последнего слова не сказал.



Поставлю на «обе забьют». У «Локомотива» есть самолюбие. Да и игроки есть, которые могут что-то придумать. Пора собраться Крыховяку, есть Антон Миранчук, есть новички в линии атаки. Повторюсь, «Зенит» шансы предоставляет. Ими нужно воспользоваться".