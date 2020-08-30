«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 6-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА.
Ставка: ИТБ 1.5 гола ЦСКА за 2.19.
«Очень удачно обычно складываются матчи в Грозном для ЦСКА. Не так давно армейцы выиграли там 4:0, и в предыдущих сезонах «Ахмат» очень плохо противостоял ЦСКА. Были встречи, когда грозненцы моменты создавали в большом количестве, но это им не помогало брать очки. Но сейчас интересная ситуация — «Ахмат» в таблице выше ЦСКА. Грозненцы одержали три победы подряд, включая успех в матче с «Локомотивом» в Москве.
Много приобретений у ЦСКА. Постепенно их будут вводить в состав. Но пока не знаю, кто сможет сыграть уже в этой встрече. Но и без новичков есть кому давать результат. Влашич демонстрирует высокий уровень, очень серьезно прибавил Кучаев. И в целом очень хороший матч ЦСКА провел в Краснодаре, немного не повезло. Могли выиграть.
«Ахмат» побеждает, но при этом регулярно пропускает. И где-то везет команде — с «Химками» теми же. На «Локомотив» попали, когда он был в разобранном состоянии. Травмировались лидеры, и команда не смогла настроиться.
ЦСКА изголодался по победам. Класс исполнителей у армейцев выше. Думаю, это скажется. ЦСКА забьет минимум два мяча — моя ставка. Грозненцы пропускают, причем и от «Ротора», и от «Химок». А здесь ЦСКА с гораздо более опасной группой атаки».
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