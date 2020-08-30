«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч 6-го тура РПЛ 30 августа

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА в 6-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Едва ли не самая интересная игра тура, во всяком случае для меня. «Ахмат» только что выиграл в Москве у «Локомотива» и вообще выглядит бодро на старте чемпионата. Возглавляет команду Андрей Талалаев, который прошлый сезон заканчивал в «Крыльях Советов» — команде, которая иначе устроена. Но здесь он сумел достаточно быстро разобраться в том, что происходит. Он вдохнул в игру «Ахмата» эмоции, которых им, может быть, не хватало. И теперь домашний матч с ЦСКА.



Для армейцев это вторая выездная игра подряд. Чуть ли не каждый день в команде появляются новички. Но у Виктора Гончаренко нет возможности их как следует вписать в игру команды. Матчи идут один за другим, между ними мало времени. А ещё перелёты. Здесь, как я уже сказал, вторая гостевая игра подряд. Но я думаю, что те результаты, которых ЦСКА добился в последнее время, должны провоцировать команду играть на победу. Нужно залезать в группу лидеров, а не сидеть в середине таблицы.



Я полагаю, что обе команды будут искать счастье у чужих ворот. Думаю, что шансы на то, что обе команды забьют, достаточно велики. Хороший коэффициент — 1.85. Не думаю, что Талалаев будет отсиживаться в обороне. И не думаю, что ЦСКА сейчас на это способен».