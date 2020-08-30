«Рубин» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 6-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Тамбов» в 6-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: победа «Рубина» с форой (–1) за 2.45.

«Для «Тамбова» это будет непростой матч. Очков мало. Забивает команда с большим трудом. Проиграли «Сочи», почти ничего не создав у чужих ворот, да ещё и в свои пропустили в компенсированное время.



В то же время мы видели, как хорош был «Рубин» в игре с «Уфой». Во втором тайме буквально разрывали уфимцев, а не будем забывать, что у них тренер Евсеев, который оборону выстраивать умеет. Но здесь Казань была очень хороша. Замены сработали. Кварацхелия снова был хорош, кореец здорово вышел, опять Макаров забил, выйдя со скамейки. В общем, «Рубин» в том матче понравился. И здесь снова для него домашняя игра. Надо этим пользоваться и брать три очка. И так уже в двух первых домашних встречах взяли всего одно очко.



«Рубин», конечно, для меня фаворит. Исполнители у него на порядок сильнее, чем у «Тамбова». Надо реализовывать преимущество в классе. Ставлю на победу казанцев с форой (–1)».