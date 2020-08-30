«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на матч 6-го тура РПЛ 30 августа

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов» в 6-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Краснодара» за 1.87.
«Так называемая южная классика. Интересная для меня игра. «Ростов» два последних матча выиграл с одинаковым счётом 1:0. И вообще, забив всего три мяча в этом чемпионате, в основном усилиями японского игрока, поднялся высоко в таблице. Мне кажется, в целом игра «Ростова» в атаке не слишком устроена.
«Краснодар» наверняка будет играть в своём стиле. Соответственно у «Ростова» тоже будут моменты. Но я полагаю, что креативная составляющая игры «Краснодара» должна перевесить в этом матче. Плюс есть Маркус Берг, человек, который создан для того, чтобы забивать голы. И не удивлюсь, если он и станет автором гола.
Поставлю на чистую победу «Краснодара» с коэффициентом 1,87. Мне кажется, что «Ростов» незаслуженно занимает высокое место в таблице. После этой игры он опустится туда, где ему, наверное, и полагается находиться, с точки зрения игры».
- 30 августа 2020
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